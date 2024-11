UFFICIALE – Infortunio Calhanoglu: il comunicato della Turchia

Aggiornamenti sull’infortunio di Calhanoglu, che ieri è uscito dopo 45′ di Turchia-Galles. Il comunicato della federazione sul regista dell’Inter.

ANNUNCIO – “Nell’allenamento svoltosi presso gli impianti del Kayserispor Recep Mamur, i calciatori dei primi 11 della competizione gallese hanno svolto un allenamento di rinnovo in sala, mentre altri giocatori hanno partecipato al lavoro sul campo sotto la direzione del nostro allenatore Vincenzo Montella. L’allenamento è iniziato con esercizi di riscaldamento e poi sono stati eseguiti esercizi di presa della palla e calci finali. Nell’ultima puntata si è giocata una partita 7 contro 7. Il capitano Hakan Calhanoglu, il cui trattamento è iniziato a causa del suo infortunio all’inguine, non ha preso parte all’allenamento”.

Infortunio Calhanoglu, l’Inter monitora attentamente

ULTIME – L’Inter ovviamente monitora attentamente le condizioni di Calhanoglu. Il regista turco è troppo importante per la squadra di Simone Inzaghi, che l’ha praticamente recuperato solamente una decina di giorni Come già confermato dalla stessa federazione turca, il giocatore non dovrebbe ritornare in anticipo in Italia, segno di come l’infortunio non sia poi così tanto grave. Contro Montenegro, Vincenzo Montella dovrebbe fare un piacere all’Inter e non farlo giocare. Poi una volta rientrato a Milano, le sue condizioni dovrebbero essere rivalutate dallo staff medico nerazzurro.