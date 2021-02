UFFICIALE – Gravina resta presidente FIGC, battuto largamente Sibilia

Gabriele Gravina presidente FIGC

Gravina è confermato presidente della FIGC. Nell’Assemblea Elettiva di oggi ha superato la candidatura di Sibilia, numero uno della Lega Nazionale Dilettanti. Ampio l’appoggio nei suoi confronti da parte delle varie componenti del mondo del calcio italiano.

LA CONFERMA – Gabriele Gravina rimane presidente della FIGC. Ha ottenuto il 73.45% dei voti, con una larga maggioranza. Superato Cosimo Sibilia, a capo della Lega Nazionale Dilettanti, che si ferma al 26.25%. Nominato il 22 ottobre 2018, sostituendo il commissario Roberto Fabbricini, rimarrà in carica per i prossimi quattro anni. La conferma di Gravina è nel segno della continuità, come lui stesso si augurava in queste ultime settimane.