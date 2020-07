UFFICIALE – Europa League, conferma UEFA: Inter-Getafe “fuori casa”

La UEFA ha reso nota la decisione, già anticipata qualche settimana fa, sul format che permetterà di concludere le competizioni. La novità principale toccherà a Inter-Getafe in Europa League, dato che non si giocherà né in Italia né in Spagna

PARTITA UNICA – Oggi il Comitato Esecutivo della UEFA ha preso diverse decisioni relative al finale di stagione che interessa le due principali competizioni internazionali, Champions League ed Europa League. Dal protocollo igienico-sanitario da rispettare all’utilizzo del VAR. Per quanto riguarda l’Inter, come già comunicato a giugno (vedi comunicato), la sfida degli ottavi di finale contro il Getafe – così come quella tra Roma e Siviglia -, dopo aver dovuto rinviare l’andata a causa dello scoppio del Coronavirus, si giocherà in partita singola in Germania. Tutte a porte chiuse per questione di sicurezza, Youth League compresa (in programma Inter-Rennes Under 19, ndr) fino a nuovo ordine. Seguiranno aggiornamenti.