UFFICIALE – Esposito, la SPAL comunica la fine del prestito dall’Inter

Sebastiano Esposito SPAL

Con un comunicato ufficiale apparso sul sito web della società, la SPAL ha comunicato la risoluzione anticipata del prestito di Sebastiano Esposito dall’Inter. Il giocatore è già destinato al Venezia (vedi articolo).

COMUNICATO UFFICIALE – Finisce l’avventura di Sebastiano Esposito a Ferrara. A comunicarlo è la stessa società, con una nota apparsa sul sito ufficiale: “SPAL s.r.l. comunica di aver risolto anticipatamente il prestito dall’Internazionale FC dell’attaccante Sebastiano Esposito. In questi mesi, Sebastiano Esposito ha disputato 13 gare con la maglia biancazzurra (dieci in Serie B e tre in Coppa Italia) segnando un goal. La società biancazzurra ringrazia il calciatore per la professionalità dimostrata nel corso della sua esperienza a Ferrara, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della carriera”.

Fonte – spalferrara.it