UFFICIALE – Emmers passa dall’Inter all’Almere City: formula e dettagli

Xian Emmers, 21enne centrocampista di proprietà dell’Inter, si è appena trasferito ufficialmente in prestito annuale all’Almere City, club di seconda divisione olandese. Di seguito, il comunicato della società.

TRASFERIMENTO UFFICIALE – “L’Almere City FC si è rinforzato con Xian Emmers. Il centrocampista 21enne è arrivato in prestito dal top club italiano FC Internazionale Milano ed è già a disposizione del tecnico Ole Tobiansen. Il giocatore ha iniziato la sua carriera nell’accademia del KRC Genk, prima di trasferirsi a Milano all’età di 16 anni. Qui ha esordito nell’Under 17, per poi diventare uno dei protagonisti della squadra Primavera, ovvero lo step più alto del calcio giovanile italiano. Con quella squadra Emmers ha vinto due titoli nazionali e una coppa nazionale. Nelle ultime due stagioni è stato mandato in prestito prima all’US Cremonese (Serie B), poi al Waasland-Beveren (Jupiter Pro League)”.

ESPERIENZA E QUALITÀ – Il responsabile tecnico Teun Jacobs ha parlato così dell’arrivo del giocatore: «È un centrocampista con grande talento, ha ricevuto un’ottima formazione nella sua esperienza in Belgio, tanto da finire all’Inter già da molto giovane. Ha giocato ai livelli massimi sia in Belgio, sia nella Serie B italiana. Inoltre si è spesso allenato con la prima squadra nerazzurra e porta con sé quell’esperienza. Sa giocare con entrambi i piedi ed è in grado di portare profondità nel gioco. Siamo felici di poterlo aggiungere alla nostra squadra»