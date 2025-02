UFFICIALE – Darmian, esami fatti sull’infortunio: comunicato Inter

Darmian si è sottoposto agli esami strumentali dopo l’infortunio rimediato in Inter-Lazio. Arriva il comunicato del club nerazzurro.

COMUNICATO UFFICIALE – “Matteo Darmian si è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato una distrazione muscolare al semimembranoso della coscia destro. La sua situazione sarà rivalutata la prossima settimana”. Il jolly di Legnano dunque non sarà a disposizione di mister Simone Inzaghi in vista della partita di sabato tra Napoli e Inter. Non solo lo scontro diretto del prossimo weekend, ma Darmian dovrebbe saltare anche le prossime uscite in Champions League contro il Feyenoord e quelle contro Monza e Atalanta in campionato. Probabilmente recupererà solamente dopo la pausa per le nazionali.

Infortunio Darmian, l’Inter è in emergenza sulle corsie

EMERGENZA – L’Inter si trova in una situazione emergenziale per quanto riguarda le fasce. Infatti, contro il Napoli, Inzaghi potrà contare solamente su Denzel Dumfries e Federico Dimarco. Entrambi saranno chiamati agli straordinari. Oltre a Darmian, non saranno della sfida né Carlos Augusto né tantomeno Nicola Zalewski. Entrambi puntano a ritornare per la Champions League, per la sfida dell’andata a Rotterdam il brasiliano, per il ritorno a San Siro l’ex giocatore della Roma. L’unica notizia positiva è il ritorno col gruppo di Marcus Thuram. La rifinitura di domani toglierà ogni dubbio sulla sua presenza o meno dal primo minuto per Napoli-Inter.