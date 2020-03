UFFICIALE – Coronavirus, stop per Bundesliga e non solo: il comunicato

UFFICIALE – Coronavirus, stop per Bundesliga e non...

Attraverso un comunicato apparso nel proprio sito ufficiale la Federcalcio tedesca ha sancito la sospensione della Bundesliga e della Bundesliga 2, a causa dell’emergenza relativa al coronavirus che sta colpendo l’Europa.

STOP – Anche il calcio tedesco si arrende all’emergenza coronavirus. La Federcalcio tedesca, infatti, ha comunicato la sospensione del massimo campionato tedesco, e non solo: “Alla luce delle dinamiche odierne con le nuove infezioni del coronavirus e i corrispondenti casi sospetti in connessione diretta con la Bundesliga e la Bundesliga 2, il Presidio della Federcalcio tedesca della DFL ha deciso in breve tempo di posticipare la 26ma giornata, in programma oggi, in entrambi i campionati. Inoltre, il comitato raccomanda, come previsto, che l’assemblea generale dei club professionisti, che si riunirà lunedì prossimo, mantenga la sospensione del cammpionato fino al 2 aprile, compresa la pausa internazionale”.

