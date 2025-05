UFFICIALE – Codici biglietti PSG-Inter: parte la prima distribuzione

L’Inter ha comunicato il via alla distribuzione dei codici per acquistare i biglietti della finale tra PSG e Inter. Di seguito tutte le informazioni.

INFO BIGLIETTI – “Inizia oggi, giovedì 15 maggio, la distribuzione dei codici per l’acquisto dei biglietti per assistere alla finale di UEFA Champions League tra PSG e Inter, in programma a Monaco di Baviera sabato 31 maggio alle 21:00. In questi giorni più di 80mila tifosi nerazzurri hanno fatto richiesta sul canale ufficiale del Club: una richiesta ampiamente superiore alla disponibilità. Come già precedentemente comunicato, non sarà purtroppo possibile accontentare tutti i sostenitori nerazzurri.

Codici biglietti finale Champions League PSG-Inter: al via la distribuzione

FEDELI – Il Club ha utilizzato un criterio di assegnazione che punta a premiare i tifosi più fedeli, che tiene in considerazione anni consecutivi di sottoscrizione abbonamento o iscrizione all’Inter Club. Ad esempio, un abbonato da 10 stagioni è stato privilegiato rispetto ad un abbonato da 2 stagioni. I primi codici saranno inviati al cluster di tifosi più fedeli. Questi potranno utilizzarli per l’acquisto dalle 10 alle 23:59 di venerdì 16 maggio: oltre tale data non sarà più possibile procedere all’acquisto.

Presto la prossima distribuzione dei codici per la finale tra PSG e Inter

PROSSIMO ROUND – Nella giornata di lunedì 19 maggio verranno inviati i codici al successivo gruppo di tifosi. Il consiglio per tutti coloro che non avranno ricevuto il codice entro lunedì è quello di monitorare quotidianamente il proprio indirizzo e-mail inserito in fase di richiesta: questo per verificare la ricezione di codici che verranno inviati in caso di disponibilità residue“.

Fonte: Inter.it