UFFICIALE – Chivu è il nuovo allenatore dell’Inter! Via al nuovo ciclo

Chivu è il nuovo allenatore dell’Inter. Dopo la risoluzione consensuale con il Parma, il tecnico rumeno raccoglie l’eredità di Simone Inzaghi e inaugura un nuovo capitolo sulla panchina nerazzurra.

IL COMUNICATO – “FC Internazionale Milano dà il benvenuto a Cristian Chivu come nuovo allenatore della Prima Squadra. Il tecnico ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 con il Club nerazzurro”.

Fonte: Inter.it

Chivu all’Inter nel segno della continuità, ma spazio ai giovani!

NUOVO CICLO – Cristian Chivu approda alla guida della prima squadra dell’Inter dopo una lunga militanza in casa nerazzurra. Ex nerazzurro dal 2007 e il 2014, protagonista assoluto del Triplete del 2010, ha poi intrapreso il percorso da tecnico nel settore giovanile del club, culminato con lo scudetto Primavera conquistato nel 2022. L’ultima tappa è stata il passaggio al Parma, con cui ha collezionato 13 presenze da allenatore in Serie A nella seconda parte dell’ultima stagione, centrando la salvezza e mostrando buone idee di gioco e personalità nella gestione del gruppo. Chivu avrà il compito di mantenere l’Inter competitiva su tutti i fronti, a partire dal Mondiale per Club in programma negli Stati Uniti, dove farà il suo debutto ufficiale da tecnico nerazzurro. Una sfida affascinante e ambiziosa, ma anche l’occasione per consolidare un’identità vincente e iniziare a inserire gradualmente giovani talenti nel progetto tecnico.

EREDITÀ – La scelta della dirigenza interista di puntare su Chivu nasce dalla volontà di dare continuità tecnica e progettuale al lavoro svolto da Inzaghi, valorizzando al tempo stesso una figura interna, che conosce profondamente l’ambiente e le dinamiche dello spogliatoio. Il modulo di partenza sarà il 3-5-2, in linea con la struttura consolidata della squadra, e lo staff tecnico sarà composto da figure nuove e altre già ben integrate, come il match analyst Mario Cecchi, considerato uno degli artefici della solidità tattica nerazzurra nelle stagioni recenti. Intanto il nuovo tecnico nerazzurro insieme gran parte del suo staff (ancora da definire), si trova già ad Appiano Gentile e oggi dirigerà il primo allenamento. Da parte della redazione di Inter-News.it, un grande in bocca al lupo a Cristian Chivu, nuovo condottiero dell’Inter.