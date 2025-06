UFFICIALE – Chivu non è più l’allenatore del Parma, l’Inter lo aspetta!

Adesso è ufficiale: Cristian Chivu non è più l’allenatore del Parma. Il club emiliano ha comunicato questa mattina la risoluzione consensuale del contratto. Un passaggio formale ma atteso, che apre la strada all’approdo di Chivu sulla panchina dell’Inter.

LA NOTA – “Parma Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo, in forma consensuale, con Cristian Chivu per la risoluzione del contratto. Il Club ringrazia Cristian per il lavoro svolto e per il raggiungimento dell’obiettivo sportivo, augurandogli le migliori fortune professionali per il prosieguo della carriera”. Un comunicato breve ma significativo, che certifica la chiusura di un’esperienza breve ma intensa. Chivu era stato chiamato lo scorso marzo per risollevare il Parma, allora impantanato in zona retrocessione. In tredici partite ha centrato l’obiettivo salvezza, dando alla squadra identità e solidità tattica. Tanto è bastato per attirare l’attenzione dell’Inter, che ha scelto di puntare su di lui per inaugurare un nuovo ciclo tecnico dopo l’addio di Simone Inzaghi.

Chivu torna all’Inter! Attesa l’ufficialità

NUOVA SFIDA – Già nelle prossime ore, salvo ulteriori formalità, dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale del suo ingaggio da parte del club nerazzurro. Per Chivu sarà la terza esperienza in casa Inter: prima da calciatore, poi da allenatore della Primavera con cui ha vinto uno Scudetto nel 2022, e ora come guida tecnica della prima squadra. Il debutto sulla panchina interista è fissato per oggi ad Appiano Gentile, dove dirigerà il suo primo allenamento. Mercoledì mattina la partenza per gli Stati Uniti, dove l’Inter parteciperà al Mondiale per Club. La sua avventura inizia ora. Dopo Parma, Chivu è pronto a scrivere una nuova pagina della sua carriera, stavolta nel club dove è diventato grande.