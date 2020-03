UFFICIALE – Champions League, UEFA rinvia Juventus-Lione: comunicato

Ieri sera la notizia della positività di Daniele Rugani al Coronavirus. Oggi l’UEFA ha quindi comunicato il rinvio del match della Juventus guidata da Maurizio Sarri contro il Lione

RINVIO – Questo il comunicato dell’UEFA: “A seguito della quarantena imposta ai giocatori della Juventus e del Real Madrid, la seguenti partite di Champions League non si svolgeranno come da programma: Manchester City-Real Madrid (QUI il comunicato del club inglese) e Juventus-Lione. Ulteriori decisioni sulle partite saranno comunicate a tempo debito”.

Following the quarantine imposed on players of Juventus and Real Madrid, the following #UCL matches will not take place as scheduled.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester City – Real Madrid 🇪🇸

🇮🇹 Juventus – Olympique Lyonnais 🇫🇷

Further decisions on the matches will be communicated in due course.

— UEFA (@UEFA) March 12, 2020