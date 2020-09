UFFICIALE – Caso Diawara in Verona-Roma, la scelta del Giudice Sportivo

Photo 192109935

Ieri ha fatto scalpore la notizia che Diawara avrebbe giocato senza essere in lista in Verona-Roma di sabato (vedi articolo). Il Giudice Sportivo si è appena pronunciato: 3-0 a tavolino per i gialloblù. La classifica di Serie A cambia con l’Hellas a tre punti e i giallorossi a zero.

A TAVOLINO! – Questo il comunicato del Giudice Sportivo sulla prima giornata di Serie A: “Gara Verona-Roma. Il Giudice Sportivo, considerato che la società Roma ha impiegato un calciatore (Amadou Diawara in campo fino all’89 di Verona-Roma, ndr) non iscritto nella Lista dei 25 comunicata a mezzo PEC in data 14 settembre 2020 alle ore 12.14, nonostante fosse divenuto un Over-22, in violazione dunque del divieto di utilizzo di cui al punto 8 del Comunicato Ufficiale FIGC n. 83/A del 20 novembre 2014 come successivamente modificato con Comunicato Ufficiale FIGC n. 76 del 21 giugno 2018; ritenuto, pertanto, di dover applicare la sanzione della perdita della gara prevista al punto 9 del detto Comunicato Ufficiale FIGC N. 83/A; delibera di sanzionare la società Roma con la punizione sportiva della perdita della gara per 3-0″.