UFFICIALE – Calendario Serie A: le date di presentazione partite e prima giornata

La Serie A 2020-2021 ha una sua data di inizio e di calendario. Ufficiali il giorno della presentazione delle partite, la prossima settimana, e dell’inizio del campionato, fra ventidue giorni. Ancora da capire se l’Inter avrà il posticipo della prima giornata, come da richiesta di ieri (vedi articolo).

SERIE A, FINALMENTE ARRIVA IL CALENDARIO! – Mercoledì 2 settembre, alle ore 12.00 si terrà la presentazione del calendario della Serie A TIM 2020-2021. Gli accoppiamenti delle singole giornate che comporranno la prossima stagione, al via il 19 settembre, verranno svelati in via esclusiva sugli account social, sul canale YouTube e sul sito web ufficiale, in diretta.

Gli hashtag ufficiali della presentazione del calendario sono i seguenti: #SerieATIM, #nonprendereimpegni, #dontmakeplans.

Gli account ufficiali di Lega Serie A sono invece:

Facebook: @SerieA

Twitter: @SerieA

ENG Twitter: @SerieA_EN

ARA Twitter: @SerieA_AR

Instagram: @seriea

Youtube: www.youtube.com/seriea