UFFICIALE – Bologna-Inter si gioca: il CONI respinge il ricorso

Ora è ufficiale: il CONI respinge il ricorso della società nerazzurra. Niente 0-3 a tavolino quindi per Bologna-Inter che si recupererà, come già fissato, il 27 aprile.

RICORSO RESPINTO – Questo il comunicato del CONI sul ricorso respinto per Bologna-Inter: “Respinto il ricorsopresentato, in data 21 marzo 2022, dalla società F.C. Internazionale Milano S.p.A. contro la FIGC e nei confronti della società Bologna Football Club 1909 S.p.A. per l’annullamento e/o la riforma della decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC, Sezioni Unite in merito alla gara Bologna-Inter del 6 gennaio 2022, con cui non sono state applicate al Bologna le sanzioni previste dall’art. 53 NOIF per la mancata disputa della medesima gara, rimettendo alla Lega Nazionali Professionisti Serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa di quest’ultima; ha, altresì, disposto l’integrale compensazione delle spese del giudizio“.