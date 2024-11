UFFICIALE – Bisseck rinnova il contratto: il comunicato dell’Inter

Yann Aurel Bisseck rinnova ufficialmente il suo contratto con l’Inter. Dopo l’indizio social, ecco anche il comunicato del club.

COMUNICATO UFFICIALE – Questo il comunicato della società, che annuncia il rinnovo di contratto del giocatore: “FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Yann-Aurel Bisseck: il difensore classe 2000 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2029“. Arriva dunque il prolungamento del difensore tedesco, che la scorsa estate l’Inter prese dall’Aarhus per circa sette milioni di euro.

Bisseck prolunga con l’Inter: la crescita del tedesco continua

CRESCITA – Bisseck, arrivato nell’estate del 2023, si è progressivamente affermato come elemento di valore per la retroguardia nerazzurra. La sua capacità di adattarsi ai ritmi e alle esigenze tattiche del calcio italiano ha convinto l’allenatore Simone Inzaghi, che lo ha schierato con maggiore frequenza in Serie A e nelle competizioni europee. Grazie a un profilo atletico imponente e a doti tecniche versatili, Bisseck rappresenta non solo un investimento immediato, ma anche una risorsa strategica per l’Inter nei prossimi anni. Tutti motivi validi per decidere di puntare su di lui rinnovandogli il contratto per altri cinque anni. Importante soddisfazione, ma anche atto di responsabilità da qui in avanti. Crescita.