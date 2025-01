UFFICIALE – Bisseck, l’infortunio c’è: comunicato Inter sugli esami

Arriva il comunicato dell’Inter su Bisseck. Il difensore tedesco ha subito un infortunio e dovrà stare fuori per qualche giorno.

COMUNICATO UFFICIALE – Arriva il comunicato dell’Inter sulle condizioni fisiche di Bisseck. Questo l’aggiornamento ufficiale che arriva da Appiano Gentile: “Yann Bisseck si è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato una distrazione muscolare agli adduttori della coscia sinistra. La sua situazione sarà rivalutata la settimana prossima”. Sicuramente una notizia non positiva quella che arriva da Appiano Gentile in merito alle condizioni fisiche del gigante tedesco. L’Inter lo perderà per diverse partite, fortunatamente Benjamin Pavard sta rientrando nel momento giusto.

Bisseck si fa male e l’Inter lo perderà per diverse partite

DURA – Tegola per l’Inter che perde dunque Bisseck per diverse partite. Non è da escludere che il mese di gennaio sia terminato qui per il difensore tedesco, che si era preso le redini della titolarità nell’ultimo mese e mezzo, complice anche l’infortunio di Pavard. Ora il francese rientra nel momento giusto, anche se col Venezia dovrebbe essere Matteo Darmian a giocare sulla posizione di braccetto di destra. Si tratta comunque di un momento piuttosto sfortunato e delicato per la squadra di Simone Inzaghi.