UFFICIALE – Asllani firma il rinnovo con l’Inter: i dettagli!

L’Inter ha annunciato il rinnovo di contratto di Kristjan Asllani fino al 2028. Di seguito il comunicato ufficiale del club sul sito.

COMUNICATO UFFICIALE – FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Kristjan Asllani: il centrocampista classe 2002 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2028.

Ora Asllani vuole prendersi l’Inter!

FUTURO DA COSTRUIRE – L’annuncio del rinnovo del calciatore albanese giunge dopo la partita di ieri contro il Monza, pareggiata per 1-1 dai nerazzurri. Proprio in quest’occasione, a differenza di quanto accade generalmente, il giocatore ex Empoli è stato impiegato dal primo minuto e non è stato sostituito dal tecnico Simone Inzaghi. La prestazione dei nerazzurri non è stata delle migliori, così come quella dell’albanese. Sia l’organizzazione difensiva del Monza, quasi impeccabile per tutto l’arco del match, sia la lentezza dei meneghini nel costruire azioni pericolose ha inciso sul pareggio finale. Quello che ci si attende dal classe 2002 è una crescita dal punto di vista della sicurezza con cui gestisce il pallone, prendendosi la responsabilità di assumere decisioni difficili nel momento opportuno. Una maturazione, la sua, che la società nerazzurra si auspica avvenga nelle prossime stagioni con l’Inter. Con sullo sfondo la possibilità che si affermi come nuovo regista interista.