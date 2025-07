UFFICIALE – Annuncio Bonny? Non ancora, l’Inter rinnova Di Gennaro!

Si aspetta l’annuncio di Bonny e nel frattempo l’Inter ha comunicato il rinnovo di Raffaele Di Gennaro, terzo portiere nerazzurro. Questa la nota ufficiale del club.

COMUNICATO UFFICIALE – Il comunicato dell’Inter in merito al prolungamento di contratto di Di Gennaro: “FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Raffaele Di Gennaro: il portiere classe 1993 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2026“. Nell’ultima stagione appena trascorsa, il terzo portiere non ha giocato neanche un minuto. Infatti, Simone Inzaghi ha alternato alcune volte il titolare Yann Sommer e il secondo Josep Martinez. Mentre Chivu, nelle sue prime quattro partite al Mondiale per Club, ha impiegato sempre il portiere svizzero. Su quest’ultimo occhio all’interesse del solito Galatasaray.

Di Gennaro rinnova con l’Inter: una sola presenza in nerazzurro.

NUMERI – Di Gennaro, cresciuto nel Settore Giovanile nerazzurro, è tornato all’Inter nell’estate 2023. Con la Primavera aveva vinto in precedenza il campionato e la NextGen Series nella stagione 2011/12. Dal suo ritorno Raffaele ha vinto una Supercoppa Italiana e lo Scudetto della Seconda Stella, entrambi nella stagione 2023/24. Nella stessa annata Di Gennaro ha fatto anche il suo esordio in Serie A, giocando nell’ultima giornata contro l’Hellas Verona. Rimane sempre dietro a Sommer e Pepo Martinez.