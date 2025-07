UFFICIALE – Amichevoli Inter: ecco il programma! Date, ora e stadi

Ora è ufficiale, le amichevoli dell’Inter prima del campionato saranno tre. Il club nerazzurro ha appena diramato un comunicato, dopo le indiscrezioni dei giorni precedenti.

PREPARAZIONE – Prosegue il conto alla rovescia in vista della nuova stagione che per i nerazzurri prenderà ufficialmente il via lunedì 25 agosto con la prima giornata di Serie A contro il Torino a San Siro. L’avvicinamento ai primi impegni ufficiali del 2025/26 dei nerazzurri inizierà con il raduno al BPER Training Centre fissato nella mattina di sabato 26 luglio per la ripresa degli allenamenti e proseguirà con diversi appuntamenti sul campo.

Amichevoli Inter: le tre partite con date, orari e stadi

MONACO – I nerazzurri scenderanno in campo venerdì 8 agosto alle ore 20:00 per l’amichevole contro il Monaco: si giocherà allo Stade Louis-II, impianto della squadra monegasca.

MONZA – La seconda sfida della pre-season si disputerà invece all’U-Power Stadium contro il Monza, martedì 12 agosto alle ore 21:00.

OLYMPIAKOS – L’estate nerazzurra proseguirà poi con il match in programma allo stadio San Nicola di Bari: la Beneamata affronterà l’Olympiakos, sabato 16 agosto con calcio d’inizio fissato alle 20:30. Ufficiali le tre amichevoli estive prima del campionato Venerdì 8 agosto ore 20:00 | Stade Louis-II, Montecarlo AS Monaco – Inter Martedì 12 agosto, ore 21:00 | U-Power Stadium, Monza AC Monza – Inter Sabato 16 agosto, ore 20:30 | Stadio San Nicola, Bari Inter – Olympiakos Fonte: Inter.it