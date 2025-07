UFFICIALE – AIA, confermato Rocchi responsabile CAN! Novità Orsato

L’AIA, l’associazione italiana arbitri, ha approvato oggi le nomine dei Responsabili e Componenti dei vari Organi Tecnici Nazionali. Confermato Rocchi come responsabile della CAN A e B. Mentre arriva un nuovo ruolo importante per Daniele Orsato.

NOMINE – L’AIA, dopo la conferenza stampa di una settimana fa dove ha preso parola il presidente Zappi, ha approvato le nomine dei Responsabili e dei Componenti dei vari Organici Tecnici Nazionali per la stagione 2025-26. C’è in primis la conferma di Gianluca Rocchi. Sarà anche lui il responsabile della CAN A e B, ossia colui chiamato a designare gli arbitri per ogni partita di Serie A e di Serie B. Il prossimo sarà il quinto anno di mandato da designatore per l’arbitro fiorentino. Insieme a lui in commissione anche Tonolini, Di Liberatore, Tommasi, Ciampi e Gervasoni.

NUOVO RUOLO – Oltre alla conferma di Rocchi, l’altra notizia importante riguarda invece Daniele Orsato. Quest’ultimo, dopo il ritiro dall’agonismo nel 2024, aveva ricevuto dall’AIA la nomina a Commissario per lo sviluppo del talento arbitrale. Orsato, dalla prossima stagione, sarà invece designatore della CAN C. Di seguito tutte le nomine collegiali più importanti:

L’AIA ufficializza le nomine collegiali della stagione 2025-26

Di seguito i Responsabili delle Commissioni di calcio e futsal:

CAN: Gianluca Rocchi

CAN C: Daniele Orsato

CAN D: Stefano Braschi

CON Professionisti: Riccardo Tozzi

CON Dilettanti: Luca Gaggero

CAN 5 Elite: Angelo Galante

CAN 5: Franco Falvo

CON 5: Alessandro Scarpelli