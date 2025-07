UFFICIALE – Abbonamenti Inter 2025-26: tre tipologie e più novità

L’Inter, tramite un annuncio ufficiale, ha fatto scattare la campagna abbonamenti per la stagione 2025-26. Ecco tutte le informazioni.

COMUNICATO – Più scelte e flessibilità, risparmio fino al 52% rispetto all’acquisto dei biglietti, singola partita a partire da 16€: tutti i vantaggi per rinnovi e nuovi abbonamenti. Come la prima volta. Ancora una volta. San Siro che ci aspetta, per tornare, insieme, a vivere la passione per i nostri colori. È il popolo nerazzurro a rendere il Meazza un posto unico, attraverso il tifo, l’affetto, la vicinanza. Proprio per questo, la nuova proposta abbonamenti 2025-26 è pensata per mettere al centro la fedeltà, la presenza e la voglia di vivere ogni istante nerazzurro.

Abbonamenti Inter: tre tipologie per il tifoso

Tre tipologie – Base (a partire da 299€), Plus e la nuova Full – per offrire maggiore flessibilità e soddisfare esigenze diverse, con vantaggi concreti per chi sceglie di esserci sempre. L’abbonamento Full, novità di quest’anno, include tutte le gare casalinghe in programma – le 19 partite di Serie A, le 4 della Fase Campionato della UEFA Champions League e la Coppa Italia – e consente un risparmio fino al 52% rispetto all’acquisto dei singoli biglietti. Grazie all’unica fase di rinnovo, sarà più semplice decidere se confermare il proprio posto o cambiarlo, scegliendo tra quelli disponibili o tra quelli non confermati dagli altri abbonati (che nel frattempo potrebbero aver scelto di spostarsi).

L’esperienza stadio, quindi, si arricchisce grazie a più settori disponibili per la scelta del posto, a una piattaforma di rivendita sempre attiva (su 20 partite con l’abbonamento Full) e alla possibilità di cambio utilizzatore, ora a pagamento, per premiare chi davvero vive il Meazza.

Nella scorsa stagione, l’80% degli abbonati ha ceduto il proprio posto meno di cinque volte: una dimostrazione di fedeltà che Inter vuole riconoscere. A partire da questa stagione, infatti, la possibilità di rinnovare l’abbonamento per il 2026-27 sarà garantita solo con almeno 8 presenze personali nel corso dell’anno. Un modo per valorizzare chi sceglie l’Inter ogni volta, partita dopo partita. Abbonamenti Inter: più spazio alle famiglie e programma fedeltà Raddoppiano i posti dedicati alle famiglie, con i settori del Primo Arancio laterale disponibili per gli abbonamenti Family sia lato nord che lato sud. Oltre alle scontistiche per gli Under 16, vengono introdotte tariffe speciali dedicate agli Under 25. Per la prima volta, la campagna abbonamenti è integrata con il programma di loyalty “Interista“, che assegna punti in base alla tipologia di abbonamento scelto. I punti permetteranno di accedere a vantaggi esclusivi su tutto l’ecosistema nerazzurro, dallo stadio all’Inter Store. Per sfruttare al massimo i benefici dell’abbonamento – come l’acquisto di biglietti extra, ma anche il rinnovo abbonamenti per la prossima stagione – sarà necessario essere iscritti al programma Interista. Gli abbonamenti per le persone con disabilità verranno gestiti separatamente. Per tutte le informazioni l’invito è quello di consultare il portale dedicato . Fonte: Inter.it