UEFA preoccupata per i rinvii del Governo sulla Serie A: un rischio

L’UEFA osserva con particolare attenzione, e preoccupazione, i rinvii del Governo sulla Serie A. Alessandro Alciato di Sky Sport spiega come da Nyon si spera che Conte possa arrivare a un accordo, per adattare il protocollo alla realtà. Altrimenti, per le squadre italiane impegnate nelle coppe (Inter compresa) ci sarebbero rischi.

MISURE DA ALLENTARE – L’UEFA non ha gradito le ultime richieste del Comitato tecnico scientifico, arrivate ieri (vedi articolo). In particolare, come fa sapere Alessandro Alciato per Sky Sport, l’obbligo di quarantena per tutta la squadra in caso di singola positività al Coronavirus. Questo perché si dà per scontato che la regola, valida solo per gli allenamenti di gruppo, sarebbe estesa anche alla ripresa della Serie A. Il rischio è che le squadre impegnate in Europa (Atalanta, Juventus e Napoli in Champions League, Inter e Roma in Europa League) non possano portare a termine i rispettivi impegni internazionali, qualcosa che l’UEFA vuole evitare del tutto. Stesso discorso per l’Italia di Roberto Mancini, che da settembre dovrebbe riprendere con la UEFA Nations League.

GLI ESEMPI OPPOSTI – L’UEFA fa notare, in aggiunta, come gli altri governi stiano andando in direzione opposta. La Germania e l’Inghilterra, per fare un esempio, hanno definito l’isolamento solo per i giocatori contagiati e non tutta la squadra, con la Bundesliga che tornerà in campo questo sabato. Si attende, con crescente importanza, la riunione fra il premier Giuseppe Conte e i due presidenti, Gabriele Gravina della FIGC e Paolo Dal Pino della Lega Serie A. Dal Governo serve una mano per tenere in vita il calcio italiano, e non continuare a bloccarlo come ora. La paura è che il calcio italiano resti bloccato rispetto al resto d’Europa, visto che le altre nazioni stanno adottando misure meno nette. E l’UEFA avrebbe grossi problemi tanto quanto le squadre.