UEFA, nessuna sanzione ai club di SuperLega: valutazioni in futuro

Si è riunito oggi il Comitato Esecutivo UEFA straordinario. Fra gli ordini del giorno c’erano le possibili sanzioni ai 12 club “fondatori” della SuperLega. Da “Sky Sport” gli ultimi aggiornamenti

NO SANZIONI – Arrivano le prime notizie dal Comitato Esecutivo UEFA, andato in scena quest’oggi. Tra i temi all’ordine del giorno, oltre che le sedi dell’imminente Europeo, le possibili sanzioni ai i 12 club “fondatori” della SuperLega. Secondo quanto riportato da “Sky Sport”, al momento, non verrà comminata alcuna sanzione ai club. La UEFA, fa trasparire una forte irritazione, ma al momento non sono previste sanzioni sportive. Lo stesso ente, però, sono in attesa di pareri legali, ed il tema è stato rinviato.