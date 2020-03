UEFA, in discussione il nuovo calendario: Inter-Getafe gara unica? – CdS

La UEFA discute per il nuovo calendario delle coppe europee, tra queste anche l’Europa League e Inter-Getafe da recuperare. Domani prevista una conference-call con tutte le componenti del calcio europeo, di seguito la notizia riportata dal “Corriere dello Sport”.

NUOVI CALENDARI – Mentre la Lega Serie A vuole riprendere il campionato a maggio, la UEFA discute per il nuovo calendario e ha intenzione di far giocare le coppe europee a giugno. Due gare da recuperare, una di queste è Inter-Getafe per il quale servirebbe trovare le date per i match di andata e ritorno anche se si pensa di giocarla in gara unica. Ipotesi gara unica anche per i quarti di finale: “L’obiettivo è completare il quadro delle partecipanti ai quarti con una sola “finestra” (i 4 recuperi di Champions il martedì e il mercoledì più Inter-Getafe e Siviglia-Roma decise in 90’, il giovedì), giocare se possibile i quarti con match di andata e ritorno (anche per dare alle tv più incontri: i contratti milionari “pesano” soprattutto adesso che la Uefa sta discutendo i rinnovi per il 2021-24) e poi disputare, nell’arco di 4-5 giorni, le Final Four delle due coppe in due nazioni diverse (la Champions a Istanbul, l’Europa League a Danzica). Non è però da escludere che pure i quarti siano in gara secca. L’ipotesi delle Final Eight è giudicata più complessa perché riunire 8 squadre nella stessa città o nello stesso Paese non sarebbe una passeggiata. Il nuovo format delle coppe potrebbe essere deciso già domani”.