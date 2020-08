UEFA: “Gravi conseguenze se si viola il protocollo”. Respinta richiesta Inter

Condividi questo articolo

La UEFA, proprio a ridosso della ripresa di Europa League e Champions League, avverte i club sulle rigide regole da seguire affinché le competizioni internazionali possano andare a buon fine. Secondo quanto rivelato da BBC Sport, è stata respinta una richiesta da parte di tre club, tra i quali l’Inter

REGOLE RIGIDE – La UEFA avverte tutti i club ancora in corsa in Europa League e Champions League: se i protocolli non vengono rispettati, le stesse competizioni saranno a rischio. Tra i punti principali dei rigidi protocolli da seguire: l’obbligo di indossare la mascherina negli ambienti condivisi; l’utilizzo dei voli charter per viaggiare; il divieto di scambiarsi la maglietta e quello di non uscire dall’albergo, a meno che sia stato concordato in precedenza e che non si venga a contatto con persone esterne al gruppo.

RICHIESTA RESPINTA – La UEFA ha inoltre respinto la richiesta avanzata da Inter, Manchester United e Wolverhampton, vale a dire quella di poter entrare e uscire dalla Germania tra una partita e l’altra. La “Uefa si aspetta che tutte le parti aderiscano alle migliori pratiche igieniche, sia negli ambienti di gara controllati, sia nelle loro vite quotidiane private”, si legge sui protocolli.

GRAVI CONSEGUENZE – Ancora la UEFA: “È indispensabile che tutte le precauzioni stabilite in questo documento, nonché le migliori prassi igieniche standard, siano rigorosamente rispettate da tutti i membri dei vari gruppi. Il mancato rispetto di tali norme sociali potrebbe avere gravi conseguenze per lo svolgimento delle partite internazionali”.

Fonte: bbc.com