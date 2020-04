Uefa ed Eca, lettera shock: “Fuori dall’Europa chi non gioca”. I dettagli

Secondo quanto riporta “Panorama.it”, la Uefa e l’Eca avrebbero diffuso una lettera “minatoria” nei confronti di club e federazioni che dovessero rifiutarsi di scendere in campo. I dettagli di una situazione sempre più delicata

SHOCK – La Uefa passa alle maniera forti. I vertici di Nyon, di comune accordo con Andrea Agnelli (in rappresentanza dell’Eca) e Lars-Christer Olsson, che rappresenta l’associazione delle leghe nazionali hanno lanciato un messaggio forte e chiaro. Una lettera di due pagine, riportata da un articolo su “Panorama.it”, volta a diffondere un segnale inconfondibile: nessuno si muova per conto proprio, la Uefa si sta attrrezzando per far ripartire l’industria del pallone e non sono previsti colpi di testa.

MINACCIA – Significativa la coincidenza temporale: i vertici del calcio europeo inviano questa lettera poco dopo che la Lega belga ha optato per l’assegnazione a tavolino del titolo (al Club Brugge, ndr). La decisione dovrà essere ratificata nei prossimi giorni, ma ha comunque costretto la Uefa a farsi sentire. Una presa di posizione che non dev’essere andata giù dalle parti di Nyon. Nella lettera, Aleksander Ceferin scrive che stroncare adesso il tentativo di salvare la stagione “mette in dubbio il compimento di tutte le condizioni” necessarie per l’iscrizione alle coppe europee della stagione 2020-2021, quando ripartiranno. Si ricorda, infatti, che la partecipazione a Champions ed Europa league è determinata “al termine di competizioni domestiche completate. La Uefa si riserva dunque di valutare il diritto dei club ad essere ammessi alle competizioni” della prossima stagione applicando quando previsto i regolamenti.

SPACCATURA – Un messaggio che rischia di connotare di tutt’altra sfumatura l’assemblea tra i club di Serie A, in programma oggi. La tensione, tra gli schieramenti della ripresa e della sospensione, rischia di incrinarsi ancora di più dopo l’intervento a gamba tesa dei vertici europei.

