UEFA-ECA al lavoro: si studia il format per la Champions – Sky

UEFA ed ECA sono riuniti oggi per discutere della Champions League che ripartirà in agosto con un probabile nuovo format. Giornata importante anche per la Lega Serie A. Il punto di Alessandro Alciato per Sky Sport

LA CHAMPIONS – Dall’incontro di oggi tra UEFA ed ECA potrebbe scaturire la formula della Champions League che ripartirà in agosto: «Ci sono ipotesi su cui si lavora per le Coppa e una riguarda la Champions e prevede il ritorno degli ottavi per il 7-8 agosto, poi quarti in gara secca e campo neutro il 13-14 e infine semifinali e finale a Istanbul. Questa è l’ipotesi su cui si lavora, un’ipotesi forte, poi nel corso della giornata si saprà se potrà diventare una certezza».

LA SERIE A – Oggi è prevista anche un’importante assemblea della Lega Serie A: «Le novità arriveranno nel pomeriggio, se inizierà il campionato però si capirà giovedì con l’incontro tra il calcio e Spadafora. Oggi ci sarà il consiglio di Lega e si parlerà di come ricominciare e prende sempre più corpo l’ipotesi di iniziare con i recuperi della venticinquesima giornata».