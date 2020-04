UEFA e ripresa del calcio, i tempi: Champions e Europa League ad agosto

UEFA in piena attività per stabilire nei dettagli le modalità e i tempi per la ripresa del calcio, dopo la prima fase dell’emergenza Coronavirus. Oggi c’è stata una nuova riunione con le Leghe europee e l’ECA: stabilite le possibili date per terminare la stagione anche per Champions e Europa League

IL PIANO PER LE COPPE EUROPEE – L’UEFA ha ribadito nelle riunioni a distanza la sua volontà (qui i dettagli) di terminare la stagione. La suddivisione dovrebbe essere la seguente. Le Leghe hanno confermato l’impegno di concludere i campionati Nazionali entro fine luglio. In tal modo, le coppe europee (Champions e Europa League) dovrebbero riprendere e chiudersi nel mese di agosto. Domani l’esecutivo dovrebbe anche fissare i criteri per la qualificazione alle prossime coppe europee, nel caso in cui alcuni campionati non dovessero concludersi.

Fonte: Gazzetta.it