UEFA, cambio di parametri sul Fair Play Finanziario? Le possibili modifiche

La UEFA starebbe valutando un piano di allargamento dei paletti sul Fair Play Finanziario. Lo riporta “RMC Sport”, spiegando le possibili novità dovute all’emergenza globale Coronavirus

MORSA ALLENTATA? – L’UEFA sembra intenzionata ad andare incontro ai club di tutta Europa, che dovranno fronteggiare le conseguenze della pandemia Coronavirus. Nello specifico, il Financial Fair Play potrebbe subire delle modifiche atte a concedere alle società più margini di manovra in ambito economico. La prima delle misure consisterebbe nella proroga di un anno per quanto riguarda l’analisi dei bilanci societari. Di conseguenza, il monitoraggio previsto ogni 12 mesi slitterebbe a 24. Verrebbero così presi in considerazione i bilanci relativi alle stagioni 2019/2020 e 2020/2021. L’altra novità potrebbe prevedere un aumento del passivo massimo consentito. Attualmente esso è fissato a trenta milioni, potrebbe però raddoppiare a sessanta.

Fonte: rmcsport.com