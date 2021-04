UEFA al contrattacco: pronti altri 6 miliardi per la nuova Champions League

Secondo Bloomberg, l’UEFA sta trattando un nuovo finanziamento con il fondo Centricus, per rimpolpare la Champions League (il cui nuovo format è stato ufficializzato oggi). La battaglia politica contro la Superlega, e i suoi club, è appena cominciata

DENARO FRESCO – Continua il botta e risposta tra i club scissionisti, che hanno dato vita alla Superlega (QUI format e regolamento), e l’UEFA. Secondo quanto riporta Bloomberg, l’ente sportivo con sede in Svizzera sta discutendo con Centricus (fondo di investimento globale) un pacchetto di finanziamenti da 6 miliardi di euro per rimpolpare la nuova Champions League e contrastare i piani della Superlega.

RISPOSTA – Le fonti citate da Bloomberg hanno chiesto di non essere identificate, per la riservatezza delle informazioni in gioco. I negoziati con Centricus sono in corso e non c’è ancora la certezza che questo corposo finanziamento verrà portato a casa. Un rappresentante di Centricus ha rifiutato di commentare la notizia riportata da Bloomberg, mentre un portavoce dell’UEFA non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

LIQUIDITÀ – Sempre secondo Bloomberg, Centricus è in trattative con l’UEFA da diversi mesi per un finanziamento, Il fondo di investimento aveva proposto un pacchetto iniziale di circa 4,2 miliardi di euro, che è stato portato a 6 miliardi di euro a seguito della nascita della Superlega.

Fonte: Bloomberg