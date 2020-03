L’UEFA agisce dopo i casi di Coronavirus: riunione urgente, arriva lo stop?

L’UEFA, per ora, non blocca Champions League ed Europa League per il Coronavirus come diffuso stamattina (vedi articolo), ma dichiara di essere pronta a farlo. Un comunicato appena pubblicato ha ufficializzato una riunione per la prossima settimana, dove si discuterà anche degli Europei.

L’ANNUNCIO – “A seguito della diffusione del Coronavirus in tutta Europa, e dopo che l’OMS ha dichiarato la pandemia, l’UEFA ha invitato oggi i rappresentanti delle cinquantacinque associazioni, assieme al board della ECA (European Club Association) e dell’European Leagues, così come una rappresentanza della FIFPro. Martedì 17 marzo si terrà una riunione in videoconferenza, per discutere la risposta del calcio europeo a questa situazione. Le discussioni riguarderanno tutte le competizioni nazionali e internazionali, inclusi gli Europei del 2020. Ulteriori comunicazioni saranno date dopo queste riunioni”.

Fonte: UEFA.com