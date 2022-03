Uefa, addio all’FFP! C’è il principio di sostenibilità finanziaria: cosa prevede

La Uefa, durante l’assemblea di Vienna dell’ECA, ha posto i paletti per un nuovo metodo di controllo finanziario dei club europei. Niente più Financial Fair Play. Al via il principio di sostenibilità finanziaria

METODO DI CONTROLLO FINANZIARIO − La Uefa dice addio al fair play finanziario. Dal 7 aprile, il massimo organismo internazionale per club annuncerà l’avvio di un nuovo metodo: il principio do sostenibilità finanziaria. Sono tre in particolare le indicazioni proposte durante l’assemblea dell’ECA a Vienna: maggiore attenzione e certezze nel pagamento delle pene. In caso di debiti, massimo 90 giorni per estinguerli; necessità di un bilancio tra la realtà della rosa e quanto potrà spendere essa stessa; i club possono spendere solo il 70% dei ricavi Quest’ultimo andrà a pieno regime soltanto dalla stagione 2024/25 (90% l’anno prossimo, 80% nel 23-24). E ciò significherà che club ricchissimi come PSG e Manchester City avranno la stessa attenzione di quelli più piccoli e deboli economicamente. Il tutto va comunque a riallacciarsi a quel progetto, già riportato ieri (vedi articolo), sul nuovo volto da dare al calcio europeo. Lo stesso presidente di PSG ed ECA, Al-Khelaifi, ha parlato anche di Superlega e Mondiale ogni 2 anni (vedi dichiarazioni).