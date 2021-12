Udinese-Salernitana, è caos! I bianconeri scenderanno in campo

Si rivive lo Juventus-Napoli della scorsa stagione. Questa volta alla Dacia Arena di Udine. L’Udinese infatti ha comunicato che scenderà in campo lo stesso anche se la Salernitana non si presenterà. Un altro caos e un’altra figuraccia per la Serie A.

COMUNICATO – La Serie A ci è passata l’anno scorso con Juventus-Napoli, ma sembra che la lezione non sia stata recepita. La Salernitana, fermata dall’Asl di Salerno (vedi articolo), non si recherà ad Udine per affrontare la squadra di Cioffi e l’Udinese, poco fa, ha diramato tramite i propri canali ufficiali una decisione che crea caos: scenderà in campo. Ecco il comunicato diffuso tramite Udinese Tv:

L’Udinese questa sera si presenterà regolarmente alla Dacia Arena anche se la Salernitana non partirà per la trasferta e dunque la partita non si giocherà. I granata hanno deciso di attenersi all’ordine dell’ASL ma la Lega Serie A non rinvierà l’incontro ritenendo, presumibilmente, che ci siano le condizioni per disputare l’incontro dato il numero limitato di positività accertate. Probabile per l’Udinese la vittoria a tavolino. Non è il miglior modo di chiudere il 2021. I bianconeri ci tenevano a salutare i propri tifosi prima della pausa per le festività di Natale e Capodanno. La ripesa del campionato è fissata per il 6 gennaio 2022 con la trasferta di Firenze. La prima gara alla Dacia Arena è in programma il 9 gennaio contro l’Atalanta.

Insomma, la Serie A, va verso un Juventus-Napoli bis.