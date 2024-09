Udinese-Salernitana ha decretato: ecco l’avversaria dell’Inter in Coppa Italia!

Udinese-Salernitana, valida per i sedicesimi di Coppa Italia, decreta l’avversaria dell’Inter agli ottavi. Il match termina 3-1 in favore dei bianconeri, che perdono un uomo per infortunio.

AVVERSARIA SVELATA – Udinese-Salernitana è la sfida di Coppa Italia valida per i sedicesimi di finale. Il match, iniziato alle ore 18.30 di oggi pomeriggio, decreta l’avversaria dell’Inter agli ottavi. Saranno, dunque i bianconeri di Kosta Runjai ad affrontare la squadra di Simone Inzaghi nella prossima sfida della competizione, oltre che in campionato sabato prossimo. A sbloccare le marcature sono stati proprio i padroni di casa, passati in vantaggio al 20′ del primo tempo col gol di Jaka Bijol sui risvolti di un calcio d’angolo. La Salernitana, però, pareggia subito i conti, quando al 25′ Simeon Nwanko batte Razvan Sava per la rete dell’1-1.

Udinese-Salernitana 3-1

COLPO DI SCENA – La prima frazione di gioco è dolceamara per l’Udinese, che in un colpo solo perde per infortunio Martin Payero e ottiene il calcio di rigore che le permette di passare di nuovo in vantaggio. Il centrocampista, infatti, viene colpito in area da Tijs Velthuis, che causa il fallo da penality. Lorenzo Lucca trasforma il rigore dal dischetto mettendo a segno il 2-1, ma Payero è costretto ad uscire in barella, rischiando di lasciare Runjai con un uomo in meno nella gara contro l’Inter tra pochi giorni. Subito dopo l’intervallo, poi, è proprio il sostituto del centrocampista, Jurgen Ekkelenkamp a centrare di nuovo la porta della Salernitana e a siglare il 3-1 definitivo. Il finale di partita si accende, con l’espulsione di Giulio Maggiore al 90+8′ per la Salernitana, dopo un attento esame al VAR da parte dell’arbitro.