Udinese-Inter, Taremi avanti su Thuram! Ipotesi cinque cambi – TS

Meno uno a Udinese-Inter. Simone Inzaghi cambierà qualcosa in vista di domani, anche per far fronte al prossimo impegno in Champions League con la Stella Rossa. Taremi in vantaggio su Thuram, ma i cambi potrebbero essere addirittura cinque.

ATTESE NOVITÀ – Udinese-Inter si avvicina e domani alle 15 ci sarà il fischio d’inizio al Bluenergy di Udine. I nerazzurri puntano al riscatto dopo il KO nel derby contro il Milan. Ecco perché Simone Inzaghi potrebbe cambiare qualche pedina, decisamente affaticata e poco in palla contro i cugini. Inoltre, martedì la Beneamata giocherà a San Siro contro la Stella Rossa nella seconda partita di Champions League. Inzaghi pensa a cinque cambi, tre sicuri. Tra questi l’avvicendamento Mehdi Taremi-Marcus Thuram, come riferisce Tuttosport. L’iraniano dovrebbe fare coppia con Lautaro Martinez.

Udinese-Inter, Inzaghi punta su Taremi e altri due

CAMBI – Non solo Taremi, ma gli altri due cambi sicuri sono Bisseck in difesa per Pavard e Frattesi in mezzo al campo per Barella. Quest’ultimo si è infortunato contro il Milan e ne avrà almeno per un paio di settimane. Inzaghi pensa anche ad altre due novità: Zielinski per Mkhitaryan e de Vrij per Acerbi. Ma si tratta di scelte, queste due, che verranno valutate solamente dopo la rifinitura di oggi. Allenamento che avverrà in mattinata, mentre nel pomeriggio ci sarà la partenza verso Udine.