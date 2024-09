Udinese-Inter, le probabili formazioni per la 6ª giornata di Serie A

Udinese-Inter si giocherà alle ore 15.00 al Bluenergy Stadium di Udine: queste le probabili formazioni per la partita di oggi, valida per la sesta giornata di Serie A.

UDINESE-INTER, PROBABILI FORMAZIONI CASA – L’Udinese si presenta alla partita contro l’Inter con 10 punti in classifica e a più due proprio dai nerazzurri. Partenza positiva della squadra di Kosta Runjaic, che ha ottenuto la sua prima sconfitta proprio nell’ultimo contro la Roma. Ma in settimana, subito una reazione contro la Salernitana in Coppa Italia. Per il match di oggi, Runjaic si metterà a specchio con il 3-5-2. La novità e Isaak Touré al posto di Kristensen. In avanti, presente la coppia Florian Thauvin e Lorenzo Lucca. Dentro anche l’obiettivo nerazzurro Jaka Bijol. Niente sfida da ex per Alexis Sanchez.

UDINESE-INTER, PROBABILI FORMAZIONI TRASFERTA – L’Inter è chiamata al riscatto immediato dopo la sconfitta contro il Milan nel derby di Milano. Inizia oggi il trittico nerazzurro, che vedrà l’Inter impegnata martedì con la Stella Rossa e sabato prossimo col Torino. Simone Inzaghi cambierà tre pedine rispetto alla partita contro i cugini: fuori Denzel Dumfries, Benjamin Pavard e Nicolò Barella. Il primo sarà rilevato da Matteo Darmian, il francese da Yann Aurel Bisseck, mentre il sardo, infortunato, sarà sostituito da Davide Frattesi. In avanti, si va col tandem Marcus Thuram-Lautaro Martinez.

Udinese-Inter, le probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Touré; Ezhibue, Karlstrom, Lovric, Ekkelenkamp, Zemura; Thauvin, Lucca.

In panchina: Sava, Padelli, Palma, Ebosse, Abakwah, Kristensen, Rui Modesto, Zarraga, Atta, Brenner, Bravo, Kamara, Pizarro, Davis.

Allenatore: Kosta Runjaic.

Indisponibili: Giannetti (infortunato), Sanchez (infortunato), Payero (infortunato)

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

In panchina: Martinez, Di Gennaro, Pavard, de Vrij, Palacios, Dumfries, Carlos Augusto, Asllani, Zielinski, Arnautovic, Taremi, Correa.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Indisponibili: Buchanan (infortunato), Barella (infortunato)

Arbitro: Juan Luca Sacchi, sezione Macerata; Rossi-Capaldo-Massimi; VAR: La Penna, AVAR: Marini.