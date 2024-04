Udinese-Inter, Inzaghi fra conferme ed il ‘solito’ dubbio: la probabile formazione

Si avvicina Udinese-Inter, match in programma lunedì sera alle 20.45. Inzaghi fra conferme ed il ‘solito’ dubbio: la probabile formazione

PROBABILE FORMAZIONE −L’Inter, dopo la vittoria sull’Empoli, si prepara alla trasferta contro l’Udinese: obiettivo continuare la marcia di avvicinamento allo scudetto che dista ormai 11 punti. Per il match in programma lunedì sera, il tecnico ha un solo dubbio di formazione e riguarda, come sempre, la fascia destra: ballottaggio Darmian-Dumfries per una maglia da titolare in difesa, con l’olandese che potrebbe spuntarla visto anche l’assist decisivo, il quinto stagionale, sfornato nell’ultima sfida giocata. Per il resto, rispetto all’undici schierato contro l’Empoli, dovrebbe esserci un solo cambio: Sommer dovrebbe riprendere il suo posto fra i pali, al posto di Audero. Al centro della difesa ci sarà Acerbi, con Pavard e Bastoni a completare il reparto. Nessuna sorpresa a centrocampo con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan a formare il terzetto mediano. A sinistra confermatissimo Dimarco. In attacco pronta la coppia Thuram-Lautaro Martinez: la ThuLa, a diugiuno da febbraio, spera di risbloccarsi ad Udine. Di seguito la probabile formazione di Inzaghi per Udinese-Inter:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.