Udinese-Inter, Bastoni sicuro assente: la situazione in casa nerazzurra

Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, dovrebbe non esserci per la trasferta in casa dell’Udinese, in programma domenica alla Dacia Arena alle ore 18.

ASSENTE – Secondo quanto riportato da Sky Sport, nella trasferta in casa dell’Udinese l’allenatore Simone Inzaghi dovrà fare a meno di due giocatori. Uno è Hakan Calhanoglu, squalificato dal giudice sportivo. L’altro è Alessandro Bastoni che sicuramente non recupererà, causa infortunio. Da verificare Samir Handanovic, che però dovrebbe riuscire a riprendere il posto di portiere titolare. In difesa ballottaggio tra Danilo D’Ambrosio e Federico Dimarco. A centrocampo al posto del turco dovrebbe probabilmente scendere in campo Arturo Vidal. In attacco favoriti Edin Dzeko e Lautaro Martinez.

Fonte: Sport.Sky.it