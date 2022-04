Udinese-Inter, c’è attesa su Handanovic. Intanto Inzaghi strappa un sorriso

È vigilia di Udinese-Inter, gara valida per la 35esima giornata di campionato. In casa Inter c’è attesa per capire se Handanovic recupererà o meno. Intanto, Inzaghi ritrova un giocatore

DUBBIO E RECUPERO − Continua l’attesa in casa Inter per Samir Handanovic. In vista di Udinese-Inter, in programma domani 1 maggio alle ore 18.00, c’è da capire ancora se il capitano nerazzurro sarà tra i pali alla Dacia Arena o meno. Simone Inzaghi, che parlerà in conferenza stampa alle 16 (vedi articolo), spera nel recupero del suo numero uno. Come riporta Marco Barzaghi di Sport Mediaset, le alternative rimangono due: Andrei Radu e Alex Cordaz. Intanto, lo stesso tecnico piacentino può strappare un sorriso: Robin Gosens ha recuperato e ce la farà per Udinese-Inter. Il tedesco si accomoderà in panchina ma sarà pronto a dare una mano a gara in corso.