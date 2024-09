Udinese-Inter, altro che rivoluzione: max 2 cambi! Già definiti – Sky

Verso Udinese-Inter, match in programma domani alle ore 15. Inzaghi non farà rivoluzioni o turnover, dentro i titolarissimi. Solamente due cambi.

ULTIME – La necessità in casa Inter è vincere. Ecco perché contro l’Udinese, nel match in programma domani pomeriggio, Inzaghi non farà calcoli. In campo l’Inter migliore, quella dei titolarissimi. Il tecnico nerazzurro, che sta facendo lavorare duramente i suoi ragazzi ad Appiano Gentile, va a caccia di risposte e riscatto dopo il derby perso contro il Milan domenica sera. Rispetto alle sensazioni di qualche ore fa, non ci sarà turnover/rivoluzione: massimo due cambi, peraltro già definiti, come riferisce Andrea Paventi in collegamento dalla Pinetina per Sky Sport 24: Davide Frattesi e Yann Aurel Bisseck.

Udinese-Inter, un paio di cambi: la probabile formazione

SCELTE – Saranno solamente due i cambi previsti da Simone Inzaghi per Udinese-Inter. Appunto Frattesi, che rileverà l’infortunato Nicolò Barella, e Bisseck, che prenderà il posto di un non brillantissimo Benjamin Pavard. Entrambi dovrebbero giocare dal primo minuto domani a Udine. Per il resto, confermato in blocco la formazione tipo, con Darmian in vantaggio su Dumfries e in avanti si va verso il tandem guidato da Marcus Thuram e Lautaro Martinez. La probabile formazione di Udinese-Inter:

(3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.