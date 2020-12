Udinese-Atalanta, la scelta ufficiale sul rinvio della partita

Dacia Arena Udine

Udinese-Atalanta ha avuto un terzo sopralluogo pochi istanti fa, dopo che alle 15 non è potuta iniziare (vedi articolo). L’arbitro La Penna ha appena preso la decisione definitiva: la partita non si può giocare, ufficiale il rinvio.

NIENTE PARTITA! – Udinese-Atalanta non si giocherà oggi. Campo impraticabile alla Dacia Arena e, dopo quasi un’ora di attesa, l’ufficialità del rinvio. Il primo check aveva già dato esiti pessimisti, ma si è deciso di aspettare. Alle ore 15.30, come previsto, l’arbitro Federico La Penna si è di nuovo recato in campo assieme ai capitani, Rodrigo de Paul e Rafael Toloi. Per mezz’ora gli inservienti della Dacia Arena hanno spazzato il terreno di gioco dalla tantissima acqua caduta su Udine. I teloni sono stati rimossi alle 10 di stamattina, perciò per circa cinque ore la pioggia ha creato grossi problemi ed è tuttora in corso. Il sopralluogo ha dato esiti migliori rispetto a quello delle 15, e pure piuttosto approfondito. In alcune parti la palla rimbalzava, in altre molto meno. L’arbitro ha provato a fare di tutto per permettere la regolare disputa dell’incontro, poi è tornato negli spogliatoi e ha chiesto qualche minuto in più. Alle 15.45, nel terzo sopralluogo, le condizioni non sono cambiate più di tanto. Da qui la decisione ufficiale: Udinese-Atalanta rinviata, e non potrà giocarsi nel 2020 perché non ci sono date per il recupero.