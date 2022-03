Turchia-Italia, Mancini con la linea verde. Riposo per i due dell’Inter? – Sky

Turchia-Italia è la gara amichevole in programma martedì sera. In vista della gara, dopo il disastro contro la Macedonia, Mancini è pronto a schierare molti giovani che hanno trovato poco spazio. Riposo per Barella e Bastoni? Le ultime da Sky Sport

IN CAMPO – Turchia-Italia, in programma martedì, può considerarsi come una sorta di gara di consolazione per entrambe le Nazionali, eliminate dalla corsa per un posto a Qatar 2022. Mancini, per la sfida di Istanbul, è intenzionato, secondo quanto riportato da Sky Sport, a lanciare la “linea verde”: in campo, quindi, è lecito aspettarsi diversi giovani che hanno trovato meno spazio nel corso delle qualificazione. Spazio quindi a Scamacca, che ha recuperato dall’infortunio, Zaniolo, Raspadori e Tonali. Possibile riposo quindi per Barella, anagraficamente giovane ma con alle spalle un minutaggio pesante. Da capire, invece, se il CT vorrà utilizzare Bastoni, uno dei pochi a salvarsi nella disfatta contro la Macedonia.