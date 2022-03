Turchia-Italia, le formazioni ufficiali: in campo solo uno dell’Inter

L’Italia alle 20:45 scenderà in campo a Konya per affrontare in amichevole la Turchia del centrocampista dell’Inter, Hakan Calhanoglu (oggi capitano), in amichevole.

UFFICIALI – Tra poco l’Italia di Roberto Mancini – sempre più indirizzato a restare in azzurro -, alle 20:45 scenderà n campo a Konya per affrontare in amichevole la Turchia di Hakan Calhanoglu, che parte da titolare e con la fascia di capitano al braccio. Come da previsione, niente da fare per gli altri due nerazzurri Nicolò Barella e Alessandro Bastoni, che andranno regolarmente in panchina.

TURCHIA-ITALIA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

TURCHIA (3-4-3): Bayındır; Demiral, Söyüncü, Müldür; Toköz, Calhanoglu, Yılmaz, Kabak; Ünal, Ünder, Aktürkoğlu. CT: Kuntz.

A disposizione: Bolat, Cakir, Celik, Ozcan, Kutlu, Dursun, SInik, Antalyali, Erkin, Kokcu, Bozok, Ayhan.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; De Sciglio, Acerbi, Chiellini (C), Biraghi; Pessina, Cristante, Tonali; Zaniolo, Scamacca, Raspadori. CT: R. Mancini.

A disposizione: Sirigu, Gollini, Locatelli, Sensi, Lor. Pellegrini, Belotti, Joao Pedro, Emerson, Barella, Bonucci.