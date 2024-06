Turchia-Georgia, ora tocca a Calhanoglu: le formazioni ufficiali

Tutto pronto per Turchia-Georgia, prima sfida del girone del Gruppo F agli Europei. Nelle formazioni ufficiali compare anche l’interista Hakan Calhanoglu.

SCELTE – Tra circa un’ora è previsto il fischio d’inizio di Turchia-Georgia, sfida che inaugura la fase a gironi del Gruppo F agli Europei. Lo stadio ‘Westfalenstadion’ di Dortmund ospiterà il match fra le due Nazionali, che si batteranno in attesa di scoprire il risultato del duello fra le altre due avversarie del girone, Portogallo e Repubblica Ceca, in campo alle ore 21.00 di questa sera. Sono state appena rese note le formazioni ufficiali scelte dai due commissari tecnici, Vincenzo Montella e Willy Sagnol, per Turchia-Georgia. Ovviamente fra le fila della squadra padrone di casa non può mancare Hakan Calhanoglu. Anche per il regista dell’Inter è arrivato il momento di scendere in campo con la propria Nazionale, come fatto dal resto dei tanti compagni nerazzurri impegnati all’Europeo. Nella squadra ospite, invece, spazio ovviamente per Kvaratskhelia, oggetto di rumors di mercato nelle ultime ore. Di seguito il resto delle scelte degli allenatori per Turchia-Georgia.

Turchia-Georgia (EURO 2024 Gruppo F), le formazioni ufficiali

Turchia (4-2-3-1): Günok; Muldur, Akaydin, Bardakci, Kadioglu; Calhanoglu, Ayhan; Guler, Kokcu, Yildiz; Ylmaz.

Commissario tecnico: Montella

Georgia (3-5-2): Mamardashvili; Kverkvelia, Kashia, Dvali; Kakabadze, Chakvetadze, Kochorashvili, Mekvabishvili, Tsitaishvili; Mikautadze, Kvaratskhelia.

Commissario tecnico: Sagnol