Trubin: “Inter-Shakhtar Donetsk, siamo combattivi! Sono forti ma noi pronti”

Condividi questo articolo

© Katatonia82 | Dreamstime.com

Anatolii Trubin, portiere dello Shakhtar Donetsk, ha parlato della sfida di Champions League, in programma stasera contro l’Inter

UMORE – Queste le parole di Anatolii Trubin, portiere dello Shakhtar Donetsk, in vista della partita di stasera contro l’Inter, decisiva per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. «Lo stato d’animo è combattivo, con tutti entusiasti solo per vincere».

AVVERSARI – Trubin sulla squadra nerazzurra. «L’Inter è un club forte. Abbiamo analizzato le loro prestazioni in una sessione di teoria, quindi penso che siamo pronti per la partita. Vogliamo mettere in mostra le qualità attraverso le quali potremo continuare a giocare in Champions League».

UNIONE – Trubin su come la sua squadra possa battere la formazione italiana. «Attraverso il lavoro di squadra. Tutti dovrebbero aiutarsi a vicenda, dando il loro 200 percento. Dobbiamo essere ben uniti».

VITTORIE – Trubin su come continuare la struscia positiva dopo le vittorie contro il Real Madrid in Champions League e contro il Minaj in UPL. «Mi piacerebbe che la tendenza positiva continuasse, ma dipende solo dal modo in cui giochiamo. Tutto si deciderà sul campo di calcio. Tutti dovrebbero giocare con piena dedizione e non aver paura di nulla, allora andrà tutto bene».

Fonte: Shakhtar.com