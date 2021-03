Tronchetti Provera: Â«Suning supporta l’Inter! Pirelli resta ma non sponsorÂ»

Tronchetti Provera: «Suning supporta l’Inter! Pirelli resta ma non sponsor»

Marco Tronchetti Provera (Photo by GIUSEPPE CACACE/AFP via Getty Images)

Tronchetti Provera – Vice-Presidente Esecutivo di Pirelli e tifoso interista -, intervenuto a “La Politica nel Pallone” sulle frequenze di Rai GR Parlamento, parla del futuro dell’Inter di Suning e del rapporto con l’attuale main sponsor. Ecco il primo estratto della sua intervista

SUNING E PIRELLI – Anche Marco Tronchetti Provera è ovviamente interessato al futuro nerazzurro e non solo da tifoso: «Bisogna restare alle dichiarazioni ufficiali. Il fatto nuovo, positivo, è che Suning ha avuto un’iniezione di liquidità che riguarda anche la holding che possiede l’Inter. La società ha confermato l’impegno nei confronti dell’Inter. Io credo che finora possiamo vedere un cammino normale per l’Inter. Inoltre ci sono proposte di terzi interessati a entrare nel capitale. Mi pare una situazione da seguire, ma la volontà è quella di mantenere il supporto all’Inter. Il futuro di Pirelli con l’Inter? Manterremo un legame, ne stiamo parlando con Alessandro Antonello, Beppe Marotta e gli altri. Non saremo più lo sponsor di maglia, ma comunque ci sarà una continuità di rapporto». Questo l’annuncio di Tronchetti Provera, che conferma quanto già detto molto tempo fa.