Tronchetti Provera: «Calcio è pazzo, l’Inter di più! Telefonata a Chivu…»

Marco Tronchetti Provera, vice presidente esecutivo di Pirelli e tifoso dell’Inter, durante il suo intervento a Gr Parlamento nel corso di “La Politica nel Pallone”, ha parlato della straordinaria impresa contro il Barcellona, ma anche della prossima sfida di campionato tra Napoli e il Parma di Chivu.

REAZIONE DA SQUADRA – Marco Tronchetti Provera ha commentato così la straordinaria vittoria dei nerazzurri in Champions League: «Il calcio è pazzo e l’Inter è più pazza del calcio! Il Napoli ha avuto un inciampo contro un grandissimo Genoa. Ora ci troviamo davanti a una situazione dove nessuno può commettere passi falsi. Il tifoso dell’Inter è ancora sotto l’effetto dei tredici gol in semifinale col Barcellona. In campionato c’è ancora possibilità di giocarsela, da allontanare ai cuori deboli! Quello che abbiamo vissuto martedì scorso è stata un emozione rarissima da vivere nel mondo del calcio. La somma tra le partite di andata e ritorno è il calcio! Due eventi sportivi di grandissima qualità».

SERATA MEMORABILE – Tronchetti Provera continua riguardo la partita di Champions League: «Sul 2-3 ero disperato, al primo minuto di recupero sono sceso in garage per prendere la macchina. Sono salito e ho sentito il boato di San Siro, il dubbio è che se fossi tornato su le cose sarebbero potute cambiare. Io rispetto la scaramanzia, ho guardato la partita prima sul telefonino e poi nel finale a casa».

Non solo in Champions League, la Serie A si riapre

PICCOLA SPERANZA – Il Parma di Chivu sfiderà il Napoli la prossima giornata di campionato, Tronchetti Provera ci ha scherzato un po’ su: «Telefonata a Chivu? Un po’ per cortesia nei confronti degli altri e un po’ per scaramanzia non chiamo mai nessuno prima delle partite, al massimo dopo. Però saremo tutti con Chivu. Parliamo di un grandissimo giocatore, ha dato tantissimo all’Inter, lo ricordo in campo come uno di quelli determinati che dava tutto in campo. Magari contro il Napoli il cuore interista potrebbe aiutarlo a fare una partita straordinaria».