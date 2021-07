Trofeo Berlusconi, presente anche l’Inter con Ausilio e non solo: occhi su Monza-Juventus

Ausilio segue dallo stadio l’amichevole estiva Monza-Juventus, che permette al “Trofeo Berlusconi” di tornare in auge dopo tanti anni di stop. Il DS dell’Inter è in compagnia del suo vice. Entrambi monitoreranno due interisti in prestito… e l’avversario bianconero

È SEMPRE MERCATO – Lo storico “Trofeo Luigi Berlusconi” torna a distanza di sei anni dall’ultima volta e cambia sede. Stasera debutta presso lo Stadio “Brianteo” di Monza, dopo ventiquattro anni a Milano, in quel del “Giuseppe Meazza” in San Siro. La detentrice del trofeo è l’Inter, che nel 2015 da ospite sconfisse il Milan (organizzatore, ndr) grazie a una rete di Geoffrey Kondogbia. Stasera in campo ci sono i padroni di casa del Monza, che ospitano la Juventus. Per l’occasione, presente anche l’Inter all’U-Power Stadium di Monza. Infatti, il Direttore Sportivo Piero Ausilio e il vice Dario Baccin stanno seguendo Monza-Juventus dalle tribune. Nella squadra di casa giocano il portiere Michele Di Gregorio (titolare) e il difensore Lorenzo Pirola (in panchina), su cui l’Inter nutre grande fiducia. La presenza di Ausilio e Baccin servirà anche a seguire dal vivo due prodotti del vivaio nerazzurro attualmente in prestito al Monza in Serie B. Oltre a “studiare” da vicino la Juventus, principale avversario in Serie A…