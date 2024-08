Triangolo Palacios, l’Inter con chi deve chiudere? Si attende – CdS

Triangolo per Tomas Palacios, con l’Inter che ha pronta l’offerta per andare a chiudere l’acquisto del difensore mancino. Ma come spiega il Corriere dello Sport, prima serve l’accordo tra i due club argentini.

SITUAZIONE – Triangolo particolare per Palacios. L’Inter aspetta di chiudere l’arrivo del suo nuovo difensore. Il classe 2003 mancino è l’indiziato principale per ricoprire il ruolo di vice Alessandro Bastoni. A confermare la sua imminente partenza anche il suo attuale allenatore Cicotello, che senza mezze misure ha spiegato l’esclusione dall’ultimo match tra Talleres e Independiente Rivadavia. Ed è proprio da queste due società che l’Inter aspetta urgenti segnali positivi. Infatti, il giocatore è di proprietà del Talleres, ma attualmente si trova in prestito con diritto di riscatto all’Independiente. Quest’ultima ha la possibilità di riscattarlo per due milioni di euro accaparrandosi il 50% del cartellino, che poi potrebbe diventare anche intero a partire dal 2025. L’Inter aspetta un accordo, per iniziare a trattare con un solo interlocutore.

L’Inter ha l’offerta pronta per Palacios: si attende un accordo

OFFERTA – L’Inter ha praticamente l’offerta pronta per andare a chiudere Palacios. I nerazzurri vorrebbero chiudere per circa sei milioni di euro. Come riferisce il Corriere dello Sport, già oggi Viale Liberazione aspetta anche qualche segnale dal suo agente. Il calciomercato sta per finire e il tempo stringe. Il difensore, nuovo braccetto mancino che possa fare da vice Bastoni, serve nelle rotazioni. L’alternativa che però riscalda poco, visto l’eventuale grosso investimento, è quella che porta a Mikayil Faye del Barcellona.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno