I tre bimbi dell’Inter che stanno diventando grandi (ma due con *)

Tre ragazzi dell’Inter, anche se due potrebbero presto lasciare il club, stanno vivendo una stagione fantastica. Esplosione definitiva is coming.

LA SITUAZIONE – I bimbi stanno crescendo, stanno per diventare grandi. E sono ancora dell’Inter, o meglio uno ancora sicuramente, su gli altri bisogna collocare un necessario asterisco. Si tratta dei fratelli Esposito, Sebastiano e Francesco Pio, e di Filip Stankovic, figlio d’arte. Tutti e tre stanno vivendo una stagione clamorosa tra Serie A e Serie B. L’Inter mantiene ancora il controllo sul terzetto, anche se Seba Esposito e Stankovic potrebbero essere riscattati dai rispettivi attuali club, Empoli e Venezia. Pio, il più piccolo dei tre (classe 2005), nonostante militi attualmente allo Spezia, è ancora al 100% del club nerazzurro, visto il prestito secco stipulato in estate. Ma i tre stanno disputando una stagione veramente positiva.

I fratelli Esposito e Stankovic jr: i tre bimbi dell’Inter già grandi

FRATELLI – Iniziando dai fratelli Esposito, entrambi hanno raggiunto già il proprio record di gol nelle rispettive categorie. Il più grande, Sebastiano, con la rete messa a referto ieri contro la sua Inter (poi le scuse sui social), ha trovato il suo ottavo gol in campionato. È lui il miglior giocatore dell’Empoli, capocannoniere e trascinatore della squadra di D’Aversa. Dopo i vari prestiti tra Italia ed Europa, sta finalmente sbocciando. Non è da meno il piccolo Pio. Devastante ieri pomeriggio nel successo dello Spezia a Carrara contro la Carrarese. Doppietta per lui e primo posto solitario nella classifica cannonieri della Serie B con undici gol. L’Inter se lo coccola, perché sa di avere in patria il prossimo attaccante della Nazionale.

FIGLIO DI DEKI – Filip Stankovic, Deki Jr, sta disputando un campionato, il primo in assoluto in Serie A, grandioso. Da quando ha debuttato ufficialmente, lo scorso 20 ottobre, è diventato il portiere con più parate in campionato. Ieri, contro il Parma, l’ennesima prova paurosa. Il Venezia può riscattarlo per due milioni di euro a fine stagione, solo a determinate condizioni (tra queste la salvezza). Mentre l’Inter mantiene una percentuale del 50% sulla futura rivendita. Chissà, ma non sarebbe un male riportarlo ad Appiano Gentile. Comunque vada, il suo futuro sarà da top player della porta.